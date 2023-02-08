МОСКВА, 8 фев — ПРАЙМ. Полупроводниковый гигант Intel Corp во вторник урегулировал патентный иск, поданный разработчиком беспроводных технологий ParkerVision Inc, сообщило агентство Reuters. Урегулирование состоялось на второй день судебного разбирательства в западном Техасе, свидетельствуют судебные документы.

В отчете для Комиссии по ценным бумагам и биржам США во вторник ParkerVision сообщила, что получит 25 млн долларов в рамках урегулирования, которое также включает в себя соглашение о лицензировании патентов.

Представитель Intel подтвердил, что компании договорились об урегулировании претензий, однако не уточнил детали.

ParkerVision, базирующаяся в Джексонвилле (Флорида) подала в суд на Intel в Уэйко (Техас), обвинив ее в нарушении ряда патентов, связанных с усовершенствованными приемниками радиочастот. ParkerVision утверждает, что разработала технологию, применявшуюся в чипах беспроводной связи Intel в 1990-х годах.

Согласно ParkerVision, чипы Intel, используемые в смартфонах, включая Apple iPhone, созданы с нарушением ее патентов. Intel отвергает эти обвинения, утверждая, что эти патенты недействительны, и что ее технология функционирует иным образом.

Один из экспертов ParkerVision заявил суду, что Intel должна заплатить ей за указанные нарушения более 294 млн долларов роялти, говорится в судебных документах.

ParkerVision также подала в суд на такие компании, как Apple, Qualcomm и TCL, за нарушение патентов при разработке чипов беспроводной связи и содержащих их мобильных устройств.

Федеральный судья во Флориде отменил вердикт от 2014 года, согласно которому Qualcomm должна была выплатить ParkerVision 173 млн долларов компенсации. Апелляционный суд США подтвердил это решение в 2015 году.

В ходе продолжающегося патентного разбирательства с VLSI Technology LLC по поводу компьютерных чипов Intel последняя получила в Уэйко два судебных вердикта, согласно которым должна компенсировать ущерб на общую сумму более 3 млрд долларов.