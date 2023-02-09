МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии четверга повышается примерно на 0,2%, при этом акции Сбербанка спокойно реагируют на отчетность, следует из данных Московской биржи. Сбербанк нарастил чистую прибыль почти на десять процентов в январе

Индекс Мосбиржи к 10.03 мск повышается на 0,22%, до 2257,01 пункта, индекс РТС — снижается на 0,46%, до 977,34 пункта.

Акции Сбербанка (+0,06%) спокойно реагируют на сообщения о том, что этот крупнейший в РФ банк в январе нарастил чистую прибыль по РСБУ на 9,8% по сравнению с месячным показателем годичной давности — до 110,1 миллиарда рублей.