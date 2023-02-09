МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. В среду цены на природный газ в США упали примерно на 7%, до 25-месячного минимума на фоне небольшого роста добычи. Как сообщает Reuters, менее холодная погода содействует размораживанию нефтегазовых скважин. Кроме того, снижение экспорта сжиженного природного газа (СПГ) и прогнозы преимущественно умеренной погоды будут ограничивать спрос на отопление помещений до конца февраля.

Цены снизились, несмотря на растущие ожидания, что поставки трубопроводного газа на СПГ-терминал Freeport в Техасе в ближайшие недели могут вырасти, поскольку терминал может возобновить производство СПГ на экспорт.

Впрочем, многие аналитики полагают, что полноценная работа терминала возобновится не ранее середины марта или позднее.

Freeport на прошлой неделе сообщила техасскому регулятору, что может возобновить работу одной из трех линий сжижения природного газа на закрытом с июня СПГ-терминале. Компания ожидает разрешения федеральных регуляторов на погрузку СПГ, чтобы высвободить хранилища.

Согласно метеопрогнозам, температуры воздуха в США будут выше нормы до 23 февраля. Единственным исключением может стать период 17-18 февраля, когда ожидается похолодание.

Мартовские фьючерсы на природный газ на NYMEX завершили сессию с понижением на 18,8 цента, или 7,3%, по 2,396 доллара за млн БТЕ. Контракты закрылись на минимуме с декабря 2020 года.

Котировки газа второй раз на этой неделе вернулись на территорию перепроданности. Фьючерсы на газ были перепроданными по итогам 20 из 26 торговых дней в этом году.

Во вторник производство природного газа в США достигло 2-недельного максимума 97,9 млрд кубических футов в день, тогда как на прошлой неделе оно упало до 5-недельного минимума 93,9 млрд кубических футов в день вследствие промерзания нефтегазовых скважин в некоторых штатах, в том числе Техасе, Нью-Мексико, Оклахоме и Пенсильвании.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может упасть до 119,8 млрд кубических футов в день против 125,0 млрд кубических футов в день на этой неделе, полагают в Refinitiv.

Аналитики, опрошенные Reuters, полагают, что запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) США на неделе 28 января-3 февраля снизились на 185 млрд кубических футов. Год назад запасы сократились на 228 млрд кубических футов, а среднее 5-летнее значение для отчетного периода составляет —171 млрд кубических футов.

Если оценка аналитиков верна, общий объем запасов в ПХГ США составил 2,398 трлн кубических футов. Это на 6,6% выше среднего 5-летнего показателя.