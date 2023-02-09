МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению в отсутствие позитивных факторов, при этом сильнее он опускается по долларовому индексу РТС на ослаблении рубля, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа призвала инвесторов принимать взвешенные решения

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.32 мск снижается на 0,42%, до 2142,45 пункта, долларовый РТС — на 1,4%, до 968,04 пункта. Разная динамика основных индексов объясняется ростом курса доллара на 71 копейку, до 73,01 рубля.

В том числе обыкновенные акции Сбербанка корректируются третий день подряд после значительного роста котировок с конца января. К текущему моменту они дешевеют на 1,5%. Ранее в четверг Сбербанк отчитался за январь по РСБУ. Аналитики компании "Солид брокер" считают, что результаты банка, безусловно, позитивны, но ожидаемы. Январь сезонно слабый месяц с точки зрения деловой активности, плюс как правило в январе формируются с запасом резервы под обесценение кредитных убытков, поясняют они.

"Поскольку в акциях компаний с крупной капитализацией инвесторы более не видят потенциала для положительного сюрприза, то фокус внимания сместился на менее значимые бумаги рынка", — в связи с этим отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Research". Сбербанк нарастил чистую прибыль почти на десять процентов в январе

Так, в лидерах роста котировок — вновь низколиквидные бумаги: акции Росбанка на 37,79%, Ашинского металлургического завода (АМЗ) — на 25,3%, банка "Санкт-Петербург" — на 7,9%. При этом бумаги АМЗ по объему торгов на Московской бирже находятся на втором месте и уступают лишь обыкновенным акциям Сбербанка: 1,6 миллиарда рублей и 2,39 миллиарда.

Впрочем, и в лидерах падения – низколиквидные же вчерашние лидеры роста: префы МГТС падают в цене более чем на 27%, акции "Белона" — на 22,9%.