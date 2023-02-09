МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций перешел к снижению в отсутствие позитивных факторов, при этом сильнее он опускается по долларовому индексу РТС на ослаблении рубля, следует из данных Московской биржи.

Московская биржа

Мосбиржа призвала инвесторов принимать взвешенные решения

Рублевый индекс Мосбиржи к 11.32 мск снижается на 0,42%, до 2142,45 пункта, долларовый РТС — на 1,4%, до 968,04 пункта. Разная динамика основных индексов объясняется ростом курса доллара на 71 копейку, до 73,01 рубля.

В том числе обыкновенные акции Сбербанка корректируются третий день подряд после значительного роста котировок с конца января. К текущему моменту они дешевеют на 1,5%. Ранее в четверг Сбербанк отчитался за январь по РСБУ. Аналитики компании "Солид брокер" считают, что результаты банка, безусловно, позитивны, но ожидаемы. Январь сезонно слабый месяц с точки зрения деловой активности, плюс как правило в январе формируются с запасом резервы под обесценение кредитных убытков, поясняют они.

"Поскольку в акциях компаний с крупной капитализацией инвесторы более не видят потенциала для положительного сюрприза, то фокус внимания сместился на менее значимые бумаги рынка", — в связи с этим отмечает Андрей Кочетков из компании "Открытие Research".

Логотип Сбербанка

Сбербанк нарастил чистую прибыль почти на десять процентов в январе

Так, в лидерах роста котировок — вновь низколиквидные бумаги: акции Росбанка на 37,79%, Ашинского металлургического завода (АМЗ) — на 25,3%, банка "Санкт-Петербург" — на 7,9%. При этом бумаги АМЗ по объему торгов на Московской бирже находятся на втором месте и уступают лишь обыкновенным акциям Сбербанка: 1,6 миллиарда рублей и 2,39 миллиарда.

Впрочем, и в лидерах падения – низколиквидные же вчерашние лидеры роста: префы МГТС падают в цене более чем на 27%, акции "Белона" — на 22,9%.