МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Котировки золота в четверг растут на фоне ослабления доллара, передает Reuters. Однако торги, вероятно, будут проходить в диапазоне, поскольку трейдеры ждут экономических данных, которые могут пролить свет на перспективы процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Около 08.38 по Гринвичу золото на рынке спот торговалось с повышением на 0,5%, по 1884,90 доллара за унцию. Фьючерсы на золото прибавили 0,3%, до 1896,10 доллара.

Доллар снизился на 0,3% против других основных валют, и это делает золото более доступным для покупателей, использующих иные валюты.

"На рынке золота наблюдается консолидация, торги останутся в диапазоне до выхода данных по инфляции на следующей неделе. Кроме того, комментарии председателя ФРС Джерома Пауэлла оказались менее жесткими, что немного повысило привлекательность золота", — считает Аджай Кедиа, директор Kedia Commodities.

"Если инфляция продолжит ускоряться, это будет означать, что паузу в повышении процентных ставок придется ждать дольше, и это окажет давление на золото", — добавляет эксперт.

Участники рынка ожидают выхода на следующей неделе данных США по инфляции, которые прояснят дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС). В 13.30 по Гринвичу будет опубликован еженедельный отчет по числу первичных заявок на пособие по безработице в США.

Во вторник председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о том, что ФРС, вероятно, придется поднять ставки выше, чем ожидалось, если экономическая активность будет оставаться сильной. Однако он подчеркнул, что процесс замедления темпов инфляции уже начался.

В среду несколько представителей центрального банка США отметили вероятность дальнейшего повышения процентных ставок, при этом ни один из них не готов утверждать, что январский отчет по занятости может заставить ФРС вернуться к более агрессивным темпам ужесточения.

Котировки золота чутко реагируют на изменение стоимости заимствований в США, так как повышение ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом.

Золото на рынке спот, вероятно, будет торговаться в пределах диапазона 1861-1884 долларов за унцию, и выход из него укажет дальнейшее направление торгов, сказал технический аналитик Reuters Ван Тао.

Серебро на рынке спот выросло в цене на 1,1%, до 22,54 доллара за унцию, платина прибавила 1,5%, до 984,45 доллара, а палладий подорожал на 1,7%, до 1676,12 доллара.