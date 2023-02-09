МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть в четверг стабилизировались. Как сообщает Reuters, оптимизм относительно восстановления спроса в Китае нивелируется ростом коммерческих запасов нефти в США до многомесячного максимума и признаками того, что Федеральная резервная система (ФРС) продолжит повышать процентные ставки.

Около 08.56 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 30 центов, по 85,39 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI подорожали на 26 центов, до 78,73 доллара за баррель. С начала недели котировки обоих сортов нефти подскочили примерно на 7%.

"Непрекращающийся рост коммерческих запасов нефти в США и возможное укоренение инфляции ограничивают потенциал для роста цен", — отметил Тамаш Варга, аналитик PVM.

Тем не менее во второй половине года котировки нефти могут получить поддержку на фоне восстановления спроса в Китае и замедления инфляции, добавил он.

Между тем ближайшие фьючерсы на нефть Brent торгуются примерно на 3 доллара выше по сравнению с контрактами с поставкой через шесть месяцев. На рынке фьючерсов на Brent сложилась бэквордация, и это может говорить о том, что предложение нефти сейчас ограниченное.