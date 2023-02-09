МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Фьючерсы на американские фондовые индексы растут в четверг, следует из данных торгов. На торги, в частности, влияют корпоративные новости. Disney отчиталась о чистой прибыли за первый финквартал

По состоянию на 13.36 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,7% — до 34 234 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,14%, до 12 688,25 пункта, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,81%, до 4 164 пунктов.

На торги продолжает влиять, в частности, сезон корпоративной отчетности. Так, акции Robinhood на предварительных торгах дорожают на 6,3%. Компания отчиталась о снижении чистого убытка в четвертом квартале в 2,5 раза и росте выручки на 5%.

Акции Walt Disney на предторгах растут в цене на 6,5%. Ранее компания заявила о намерении провести реорганизацию, в рамках которой планирует сократить 7 тысяч сотрудников.

Трейдеры также ожидают статистики по США. Минтруд позднее в четверг обнародует данные по количеству первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 4 февраля. Аналитики предполагают, что показатель вырос на 7 тысяч — до 190 тысяч.