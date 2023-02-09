МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Бразильская государственная нефтяная компания Petrobras в среду заявила, что ее суммарные объемы продаж за последние три месяца 2022 года повысились в годовом выражении на 0,6%, передает Reuters.

По данным, направленным регулятору рынка ценных бумаг, Petroleo Brasileiro SA, как официально называется компания, в 4-м квартале продавала 3,07 млн баррелей нефтяного эквивалента в день.

Небольшой прирост квартальных продаж нефти в основном связан с ростом экспорта в минувшем квартале на 13,1% по сравнению с 4-м кварталом 2021 года. Однако, судя по данным, суммарные экспортные поставки Petrobras в 2022 году упали к 2021 году на 12%.

Средний объем продаж за весь 2022 год у компании составил 3,03 млн БНЭ в день. Это на 0,3% меньше аналогичного показателя за предыдущий год.

Ранее Petrobras говорила, что за весь 2022 год добывала в среднем около 2,68 млн БНЭ сырой нефти и природного газа в день. Это выше ее собственной цели, равной 2,6 млн БНЭ.

Коэффициент загрузки НПЗ в прошлом квартале снизился до 86% с 88% в предыдущем квартале.