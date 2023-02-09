МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на медь в четверг совершают отскок на фоне ослабления доллара США, сообщает Reuters. Также поддержку котировкам оказывают ожидания, что спрос на металлы в Китае восстановится после снятия карантинных ограничений.

Около 11.30 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME торговались с повышением на 1,3%, по 9005 долларов за тонну, после снижения на 0,4% по итогам предыдущей сессии. В понедельник котировки меди упали до 4-недельного минимума.

"Темпы восстановления (спроса) после Нового года по лунному календарю определенно были слабыми, однако я позитивно оцениваю перспективы спроса на медь в ближайшие несколько недель", — отметил Дэн Смит из Amalgamated Metal Trading.

"Если думать о макроэкономической ситуации в Китае и восстановлении после пандемии коронавируса и Нового года по лунному календарю, то надо посмотреть, где мы окажемся в конце этого месяца", — полагает он.

Февраль последние 20 лет является довольно хорошим месяцем для котировок меди, добавил Смит.