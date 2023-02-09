МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
10:00 GBP Великобритания — ВВП (м/м) (декабрь) 0,1% -0,3%
10:00 GBP Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2022) 1,9% 0,4%
10:00 GBP Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) -0,5% -0,2%
10:00 GBP Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (декабрь) -0,3%  
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь) -15,62 млрд ф.ст. -16,4 млрд ф.ст.
10:00 GBP Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь) -4,67 млрд ф.ст.  
предв. GBP Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/ 0,1% -0,1%
16:30 CAD Канада — Изменение занятости (январь) 104 тыс 15 тыс
16:30 CAD Канада — Уровень безработицы (январь) 5% 5,1%
17:00 GBP Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла    
17:00 EUR Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель    
18:00 USD США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль) 62,7 62,9
18:00 USD США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль) 64,9 65
20:30 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера    
21:00 USD США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ 599  
21:00 USD США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes 759  
22:00 USD США — Отчет об исполнении федерального бюджета (январь) -85 млрд долл -63 млрд долл
23:30 GBP США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ -23,9 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC 249,8 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC 157,7 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC -25,3 тыс  
23:30 USD США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC -209 тыс  
23:30 AUD США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC -33,2 тыс  
23:30 JPY США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC -21,6 тыс  
23:30 RUB США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю -9,5 тыс  
23:30 EUR США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC 134,3 тыс  
Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
12:30 RUB ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/    
13:30 RUB ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом 7,5% 7,5% (прогноз)
15:00 RUB ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/    
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) 11,9% 11,5% (прогноз)
19:00 RUB Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) 0,8% 0,7% (прогноз)
  RUB ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2022    