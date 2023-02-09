МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Котировки сои на CBOT в четверг растут. Как сообщает Reuters, инвесторы не стали обращать внимание на то, что Минсельхоз США повысил оценку запасов зерновых и сои в Штатах, и вместо этого сфокусировались на засухе в Аргентине.

Также трейдеры следят за задержками в сборе урожая в Бразилии, из-за которых фермеры могут позже приступить к сбору урожая кукурузы.

Пшеница растет в цене на фоне засухи на Великих равнинах в США и растущей критики сделки по созданию зернового коридора со стороны России.

Кукуруза торгуется у флэтовой линии.

Некоторую поддержку котировкам оказывают ослабление доллара США и рост фондовых индексов. Кроме того, на рынке ожидают выхода еженедельного отчета Минсельхоза США по экспортным продажам.

Около 12.36 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на сою на CBOT выросли в цене на 0,6%, до 15,28 3/4 доллара за бушель.

В выпущенных в среду Оценках мирового спроса и предложения (WASDE) Минсельхоз США повысил оценку конечных запасов сои в США в 2022-2023 маркетинговом году.

Тем не менее рынок больше сфокусирован на влиянии засухи на объемы производства в Аргентине, говорят аналитики. Минсельхоз США понизил прогноз урожая сои в Аргентине до 41 млн тонн, однако инвесторы считают, что эта оценка слишком оптимистична.

Если засуха сохранится, "Аргентине будет сложно произвести более 40 млн тонн сои в следующем сельскохозяйственном году", считают аналитики Huatai Futures.

Кукуруза на CBOT торгуется без изменений, по 6,78 1/2 доллара за бушель.

Рынок взвешивает ухудшающиеся перспективы производства в Аргентине и риски задержек посевной кампании в Бразилии против повышения оценки конечных запасов кукурузы в США.

Пшеница подорожала на 0,3%, до 7,67 1/4 доллара за бушель.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что работа по разблокировке экспорта сельхозпродуктов из РФ в рамках зерновой сделки ведется неудовлетворительно, передает ТАСС.

Между тем результаты тендера, проведенного Алжиром, указывают на то, что пшеница из Причерноморья остается конкурентоспособной на экспортном рынке.

Индия рассматривает возможность ввода запрета на экспорт пшеницы, сообщили Reuters источники в правительстве страны.