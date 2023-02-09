МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы растут в четверг на новостях о реорганизации компании Walt Disney, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. В Walt Disney объявили о массовых увольнениях сотрудников

По состоянию на 17.45 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,7% — до 34182,22 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,85%, до 12011,21 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,63%, до 4143,49 пункта.

В четверг трейдеры обратили внимание на корпоративные новости. Ранее Walt Disney заявила о намерении провести реорганизацию, в рамках которой планирует сократить 7 тысяч сотрудников. Акции компании на этом фоне дорожают почти на 4%.

"Кажется, рынок доволен тем, что вернувшийся генеральный директор Disney Боб Айгер "взял мышь за уши" и объявил о серьезных изменениях в компании", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).

До открытия торгов также была опубликована статистика по стране. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 4 февраля, увеличилось на 13 тысяч с показателя предыдущей недели, до 196 тысяч. Прогнозировался рост показателя до 190 тысяч.