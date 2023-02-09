МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Канадский доллар в четверг вырос против доллара США на фоне улучшения настроений инвесторов и в преддверии выхода данных по занятости в Канаде, которые могут представить сигналы относительно состояния канадской экономики, сообщает Reuters.

Фондовые рынки по всему миру выросли, причем в Европе были достигнуты максимумы за 12 месяцев. Индекс доллара США снизился, так как корпоративная отчетность развеяла опасения инвесторов относительно экономики и дальнейших темпов повышений процентных ставок.

Экономисты прогнозируют, что ожидаемые в пятницу январские данные укажут на рост числа рабочих мест в Канаде на 15 000 после впечатляющего роста на 104 000 в декабре.

Сила рынка труда была одной из причин, почему Банк Канады в январе повысил ставки до 15-летнего максимума 4,50%.

При этом центробанк просигнализировал о паузе в цикле ужесточения политики, чтобы иметь возможность оценить, насколько повышения ставок помогают снизить инфляцию.

Пара доллар США/канадский доллар снизилась на 0,4%, до 1,3385, держась в диапазоне 1,3373-1,3459.

Канадский доллар вырос менее значительно, чем другие валюты Большой десятки, в связи со снижением цен на нефть, являющуюся ключевой статьей экспорта Канады. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,8%, до 77,87 доллара США за баррель после новостей о том, что запасы нефти в США достигли самого высокого уровня за месяцы.

Доходность канадских гособлигаций снизилась вслед за доходностью казначейских облигаций США.

Доходность 10-летних облигаций Канады упала на 3,7 б.п., до 2,979% после достижения во вторник максимума почти за 4 недели на отметке 3,109%.