МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в четверг снижались на фоне восстановления доходности казначейских облигаций США. Как сообщает Reuters, трейдеры ожидают публикации данных по инфляции на следующей неделе, которые могут прояснить дальнейшие перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. Число первичных заявок на пособие по безработице на отчетной неделе выросло.

Около 15.49 по Гринвичу золото на рынке спот снизилось на 0,2%, до 1872,49 доллара за унцию. После выхода отчета по заявкам на пособие по безработице контракты достигли 1890,18 доллара. Фьючерсы на золото на COMEX упали на 0,3%, до 1885,10 доллара.

Число американцев, впервые подавших заявки на пособие по безработице, на прошлой неделе выросло сильнее прогнозов, но остается на уровнях, которые соответствуют ограниченному предложению на рынке труда.

"Активность на рынке труда должна начать ослабевать, чтобы торможение инфляции продолжилось, поэтому рост числа заявок на пособие по безработице стало незначительным, но позитивным фактором для золота. Многие инвесторы озабочены дальнейшими намерениями ФРС", — сказал Эдвард Мойя, старший рыночный аналитик OANDA.

Индекс доллара упал на 0,6%, что сделало золото более привлекательным для покупателей, использующих другие валюты.

Несколько руководителей ФРС в среду признали вероятным дальнейшее повышение процентных ставок. Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин отметил, что "имеет смысл двигаться дальше более обдуманно", в то время пока ФРС оценивает влияние денежно-кредитной политики на экономику, а также наблюдает за тем, продолжит ли инфляция замедляться.

Трейдеры на рынке фьючерсов на федеральные фонды теперь предполагают, что процентная ставка ФРС в июле достигнет примерно 5,1%, что на 25 базисных пунктов выше, чем ожидалось на прошлой неделе.

"Предполагаю, что следующая неделя не принесет ничего хорошего рынкам", — добавил Мойя, намекая на то, что данные будут указывать на рост базового индекса потребительских цен (Core CPI) и индекса потребительских цен (CPI) по сравнению с предыдущим месяцем.

Серебро на рынке спот подешевело на 0,4%, до 22,21 доллара, платина снизилась на 0,9%, до 961,35 доллара, а палладий утратил 1,4% и торговался по 1626,52 доллара.

"Снижение цен на драгоценные металлы могло бы оказаться не столь значительным, если бы не данные, свидетельствующие в пользу более агрессивного ужесточения денежно-кредитной политики", — говорится в аналитической записке TD Securities.