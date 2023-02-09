МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Цена на золото в четверг вечером снижается после роста в течение трех торговых дней, свидетельствуют данные торгов. Золото продолжает торговаться с повышением

По состоянию на 20.01 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 5,65 доллара, или на 0,3% — до 1 884,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,9% — до 22,218 доллара за унцию.

Цена золота увеличилась на 0,77% за три предыдущих торговых дня, при этом ранее в ходе торгов четверга стоимость золота вновь преодолевала отметку в 1900 долларов за тройскую унцию.

На этой неделе внимание рынков было обращено на выступление главы ФРС США во вторник. Джером Пауэлл отметил замедление инфляции, но высказался за дальнейшее повышение учетной ставки. Аналитики считают, что председатель американского финрегулятора "относительно спокойно" отреагировал на сильные данные по рынку труда.

Так, "голубиные настроения" оказали негативное влияние на доллар, что, в свою очередь, сделало золото более доступным для покупке в другой валюте.