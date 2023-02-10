МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Юань ослаб пятницу после выхода данных, показавших, что в январе цены производителей в Китае снизились более существенно, чем ожидалось, сообщило агентство Reuters. Этот отчет означает, что производственный сектор не заработал в полную силу несмотря на отмену карантинных мер в конце прошлого года.

По мнению аналитиков, в этом году китайская экономика восстановится, но инвесторам нужно больше доказательств того, что она находится на траектории сильного роста после падения в 2022 году в результате действия строгих локдаунов.

Благодаря их отмене и реализации отложенного спроса рост потребительских цен в январе ускорился. В то же время индекс отпускных цен производителей (PPI) по сравнению с январем прошлого года снизился больше, чем ожидалось — на 0,8%.

"В целом это означает, что инфляция слаба и может позволить Народному банку Китая еще немного более существенно смягчить условия финансирования и обеспечить экономике столь необходимую поддержку", — написали аналитики Maybank клиентам в пятницу.

На континентальном рынке пара доллар США/юань открылась на 6,7880, а на момент написания статьи торговалась по 6,7996. Вероятно, она закончит неделю почти без изменений. С начала года юань вырос против доллара примерно на 1,7%, в основном благодаря снижению американской валюты.

Перед началом сессии Народный банк Китая установил срединный курс доллара к юаню на уровне 6,7884 против 6,7905 в четверг.

В ближайшие дни будут опубликованы данные по кредитованию в Китае. Опрошенные Reuters аналитики прогнозируют, что объем кредитования в январе был рекордным, так как центральный банк принял меры для поддержки роста экономики.

Некоторые эксперты также ожидают дальнейшего понижения норм резервирования (RRR) капиталов банками в этом году. В декабре Народный банк Китая понизил RRR на 25 базисных пунктов, до 7,8%.

"В начале следующей недели торги, вероятно, будут идти в диапазоне, так как участники рынка будут ждать выходящих 14 февраля данных о инфляции в США, которые подскажут ФРС, следует ли повышать ставки после марта", — сказал аналитик Everbright Securities International Кирк Вон.

Инвесторы ожидают, что в марте ФРС повысит ключевую ставку на 25 базисных пунктов от установленного на прошлой неделе диапазона 4,5%-4,75%.

На момент написания статьи индекс доллара вырос до 103, 348 от уровня закрытия четверга 103,221. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6, 8079.