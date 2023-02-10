События в сфере макроэкономики и бизнеса 10 февраля
МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в пятницу, 10 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|3:30
|AUD
|Австралия — Доклад РБА /Резервного Банка Австралии/ по кредитно-денежной политике
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|1,8%
|2,1% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0%
|0,8% (факт)
|4:30
|CNY
|Китай — Индекс цен производителей (г/г) (январь)
|-0,7%
|-0,8% (факт)
|10:00
|GBP
|Великобритания — Бизнес-инвестиции (кв/кв) (4кв2022)
|-2,5%
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (м/м) (декабрь)
|0,1%
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — ВВП (г/г) (4кв2022)
|1,9%
|0,4%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м)
|-0,5%
|-0,2%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (декабрь)
|-0,3%
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса (декабрь)
|-15,62 млрд ф.ст.
|-16,4 млрд ф.ст.
|10:00
|GBP
|Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (декабрь)
|-4,67 млрд ф.ст.
|предв.
|GBP
|Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR /Национального Института Экономических и Социальных Исследований/
|0,1%
|-0,1%
|16:30
|CAD
|Канада — Изменение занятости (январь)
|104 тыс
|15 тыс
|16:30
|CAD
|Канада — Уровень безработицы (январь)
|5%
|5,1%
|17:00
|GBP
|Великобритания — Выступление члена BoE MPC (Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии / Bank of England Monetary Policy Committee) Хью Пилла
|17:00
|EUR
|Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Изабель Шнабель
|18:00
|USD
|США — Индекс ожиданий потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|62,7
|62,9
|18:00
|USD
|США — Индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (февраль)
|64,9
|65
|20:30
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Кристофера Уоллера
|21:00
|USD
|США — Число активных буровых установок от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/
|599
|21:00
|USD
|США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes
|759
|22:00
|USD
|США — Отчет об исполнении федерального бюджета (январь)
|-85 млрд долл
|-63 млрд долл
|23:30
|GBP
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/
|-23,9 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC
|249,8 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC
|157,7 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по Nasdaq 100 от CFTC
|-25,3 тыс
|23:30
|USD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC
|-209 тыс
|23:30
|AUD
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC
|-33,2 тыс
|23:30
|JPY
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC
|-21,6 тыс
|23:30
|RUB
|США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю
|-9,5 тыс
|23:30
|EUR
|США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC
|134,3 тыс
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|12:30
|RUB
|ЦБ — Заседание СД по вопросам денежно-кредитной политики /о ключевой процентной ставке/
|13:30
|RUB
|ЦБ — Пресс-релиз по ключевой ставке со среднесрочным прогнозом
|7,5%
|7,5% (прогноз)
|15:00
|RUB
|ЦБ — Онлайн-пресс-конференция Председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной по итогам заседания СД по денежно-кредитной политике /сайт ЦБ/
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь)
|11,9%
|11,5% (прогноз)
|19:00
|RUB
|Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь)
|0,8%
|0,7% (прогноз)
|RUB
|ГМК Норильский никель — финансовая отчетность по МСФО за 2022
https://1prime.ru/Financial_market/20230210/839760242.html