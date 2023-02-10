МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В пятницу доллар США укрепился против большинства других основных валют на фоне отказа инвесторов от риска перед выходом на следующей неделе данных по инфляции в американской экономике, передает Reuters.

На момент написания статьи индекс доллара находился на 0,155% выше уровня закрытия четверга, на 103,34. На предыдущей сессии он снизился 0,24%, но, вероятно, закончит вторую неделю подряд ростом, чего не наблюдалось с октября.

Пара евро/доллар снизилась на 0,15%, до 1,072, и нацелена на снижение по итогам второй недели подряд. Британский фунт снизился против доллара на 0,24%, до 1,2093, в то время как инвесторы ждут данных по ВВП Великобритании за 4-й квартал.

По словам аналитика OCBC Кристофера Вона, торги на валютном рынке в пятницу, в отсутствие важных данных и выступлений представителей ФРС, вероятно, будут идти в боковом тренде.

"В целом наблюдается коррекция политики ФРС… Но в краткосрочной перспективе инвесторы будут осторожны с учетом последних заявлений руководителей центрального банка и вероятности того, что тренд дезинфляции может быть нервным", — сказал Вон.

Японская иена снизилась против доллара на 0,12%, и за доллар давали 131,74 иены.

Согласно опубликованной в четверг Reuters информации, правительство Японии планирует 14 февраля назвать кандидатов на посты управляющего Банка Японии и двух его заместителей.

В пятницу вышли данные, показавшие, что в январе по сравнению с январем прошлого года оптовые цены в Японии выросли на 9,5%. Этот отчет стал еще одним свидетельством усиления инфляционного давления, которое может склонить центральный банк к сворачиванию крайне мягкой политики.

Пара австралийский доллар/доллар США на момент написания статьи торговалась с понижением на 0,20%, по 0,692, а новозеландский доллар снизился против американской валюты на 0,24%, до 0,631.

На прошлой неделе ФРС повысила ключевую ставку на 25 базисных пунктов, а ее глава Джером Пауэлл сказал, что наблюдаются признаки дезинфляци. В то же время намного превысившие прогнозы данные по занятости в США заставляют инвесторов думать, что центральный банк более продолжительное время будет проводить жесткую денежно-кредитную политику.

Президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин сказал в четверг, что жесткая политика "безусловно" ослабляет американскую экономику, что позволяет ФРС "более осмотрительно" повышать ставки.

Доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась на 1: базисного пункта, до 3,667%, несильно удалившись от достигнутого в среду месячного максимума 3,692%.

В то же время инверсия кривой доходности указывает на высокую вероятность рецессии в США.

Внимание участников рынка сосредоточено на выходящих на следующей неделе данных по инфляции в американской экономике.

"Поведение рынка стало больше зависеть от данных после выхода в прошлую пятницу впечатляющего отчета по занятости", — сказал аналитик DBS Филип Уи.

По его словам, ФРС сигнализировала, что новые неожиданности в данных по инфляции и занятости могут заставить ее повысить прогноз пика ключевой ставки от ожидавшегося в декабре уровня 5,1%.

"Возможно, ФРС, как и другие центральные банки, будет повышать ставки дольше, и это в феврале поставит доллар в равные условия с другими валютами", — добавил Уи.