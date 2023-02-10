МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в пятницу закрылись преимущественно снижением на неопределенность в отношении перспектив экономики Китая, свидетельствую данные торгов и комментарии аналитика. Банк России назвал объем проданных юаней

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снизился на 0,3%, до 3260,67 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,44%, до 2164,72 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 2,01%, до 21190,42 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,48%, до 2469,73 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 0,76%, до 7433,7 пункта; японский Nikkei 225 вырос на 0,28%, до 27662 пункта.

"Хотя большинство согласно с тем, что общий экономический рост в Китае восстановится в этом году, похоже, нет уверенности в масштабах этого восстановления", — сказал агентству Ассошиэйтед Пресс управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес (Stephen Innes).

"Сейчас мы находимся на развилке относительно того, будет ли Китай следовать западному плану открытия экономики или более осторожному подходу к открытию "в азиатском стиле", — пояснил эксперт.

Власти Китая еще в декабре начали активно ослаблять антиковидную политику, которая на протяжении почти трех лет оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные цепочки поставок, туризм и межгосударственные обмены. В частности, в самом начале года в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу власти отменили карантин и анализы для приезжающих из-за границы.