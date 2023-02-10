МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть подскочили более чем на 2%, нацелившись на рост по итогам недели, сообщает Reuters. Россия планирует сократить нефтедобычу со следующего месяца после того, как Запад ввел санкции против российских нефти и нефтепродуктов.

Около 09.00 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent торговались с повышением на 2,17 доллара, или 2,57%, по 86,67 доллара за баррель. Фьючерсы на WTI выросли в цене на 2,01 доллара, или 2,57%, до 80,07 доллара за баррель.

С начала недели котировки Brent и WTI подскочили более чем на 8%.

Россия планирует сократить нефтедобычу на 500 000 баррелей в день, или примерно на 5%, в марте. Об этом в пятницу заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Страны Большой семерки, а также Евросоюз и Австралия договорились о запрете на предоставление страховых, финансовых и брокерских услуг для морских поставок российской нефти, если эта нефть продается по цене выше 60 долларов за баррель. Эти меры вступили в силу 5 декабря.

ЕС также ввел эмбарго и потолок цен на российские нефтепродукты с 5 февраля.

Планы России сократить добычу улучшили настрой рынка. В четверг и утром в пятницу нефть находилась под давлением на фоне слабых данных по спросу в Китае, а также опасений по поводу рецессии в США.

В Goldman Sachs понизили прогноз цены на нефть Brent в 2023 году до 92 долларов за баррель против предыдущей оценки 98 долларов за баррель. Прогноз на 2024 год был снижен со 105 долларов до 100 долларов.