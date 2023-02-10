МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Цены на золото в пятницу растут на фоне ослабления доллара. Как сообщает Reuters, внимание рынка переключается на данные по инфляции в США, которые будут опубликованы на следующей неделе. Эти данные могут повлиять на дальнейшую траекторию политики Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.27 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,1%, до 1864,08 доллара за унцию. Ранее в пятницу цены опускались до минимума с 6 января.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с понижением на 0,2%, по 1875,50 доллара за унцию.

Индекс доллара США потерял 0,1%, делая золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей иных валют.

"На котировки золота по большей части влияет динамика доллара. Сохраняется неопределенность относительно дальнейшей политики ФРС. Дальнейшая динамика золота будет зависеть от следующих шагов центрального банка", — отметил Рикардо Евангелиста, главный аналитик ActivTrades.

"Если базовая инфляция окажется ниже прогнозов, тогда доллар может оказаться под давлением, а золото получит поддержку. Однако если инфляция не продолжит замедляться, тогда ФРС будет и дальше повышать процентные ставки, что негативно скажется на золоте", — подчеркнул он.

Жесткая риторика центральных банков Европы и некоторое улучшение перспектив экономики привели к оттоку средств из европейских золотых биржевых фондов в январе в объеме 2,1 млрд долларов, что эквивалентно 33 тоннам золота.

Между тем спот-цены на серебро выросли на 0,7%, до 22,13 доллара за унцию. Тем не менее этот металл нацелен на четвертое подряд недельное снижение.

Палладий торговался с понижением на 1,3%, по 1608,30 доллара за унцию. Платина подешевела на 0,1%, до 953,75 доллара за унцию, и может продемонстрировать пятое недельное падение подряд.