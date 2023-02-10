МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Московская биржа повысила границу ценового коридора и диапазона оценки рыночных рисков сильно дорожающих акций компании ТГК-2, следует из сообщений торговой площадки. Мосбиржа призвала инвесторов принимать взвешенные решения

"В соответствии с методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депозитов ПАО Московская Биржа 10.02.2023, 13.28 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (до 0,005415) и диапазона оценки рыночных рисков (до 0,00638955 рубля, эквивалентно ставке 62,5 %) ценной бумаги TGKB (ТГК-2)", — говорится в сообщении.

К 13.35 мск котировки обыкновенных акций ТГК-2 растут на 23,85%, а максимально поднимались в пятницу на 26,6%, до 0,005 рубля.

Ширина ценового коридора (интервала значений цен, используемого для ограничения цен адресных и безадресных заявок на заключение сделок), определяется исходя из расчетной цены предыдущего дня и актуальных риск-параметров по формуле для каждой ценной бумаги.

При приближении цен заявок к границам ценового коридора сдвигаются границы диапазона оценки рыночных рисков для этой ценной бумаги. Ценовая граница изменяется одновременно с границами оценки рисков. Верхняя граница сдвигается вверх, нижняя граница — вниз. Всего может быть проведено три сдвига в течение торгового дня.