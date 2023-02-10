МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Национальный расчетный депозитарий (НРД, входит в группу Московской биржи) с 10 февраля по 30 апреля не будет взимать плату за перевод от нерезидента к резиденту иностранных ценных бумаг на основании разрешения правительственной комиссии, следует из сообщения депозитария. Инвесторам могут разрешить покупать бумаги российских регионов без теста

"НРД в соответствии с решением правления от 9 февраля сообщает об установлении маркетингового периода с 10 февраля по 30 апреля, в течение которого не будет взиматься плата за услуги по переводу от нерезидента к резиденту ценных бумаг иностранных эмитентов по встречным поручениям… без расчетов по денежным средствам (в том числе при операциях по счетам депо типа "С")", — говорится в сообщении.

Маркетинговый период применяется при одновременном выполнении ряда условий. Так, необходимо наличие разрешения правительственной комиссии. При этом в поле "дополнительная информация" поручения должно быть указание: "Перевод на основании разрешения правительственной комиссии на покупку ценных бумаг резидентом у нерезидента", поясняет НРД.