МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. В пятницу цены на золото растут, в то время как участники рынка ждут данных по инфляции в США, которые будут опубликованы на следующей неделе. Эти данные могут повлиять на дальнейшую траекторию политики Федеральной резервной системы (ФРС). Золото дорожает на фоне ослабления доллара

Около 14.27 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,3%, до 1867,80 доллара за унцию. Ранее в пятницу цены опускались до минимума с 6 января. С начала недели котировки прибавили 0,1%.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались у флэтовой линии, по 1878,10 доллара за унцию.

Инвесторы ждут индекса потребительских цен (CPI) США, который выйдет 14 февраля. Опасения относительно возможной рецессии в глобальной экономике сохраняются. Однако устойчивое ралли на мировых рынках говорит в пользу постепенного улучшения настроений, которое, возможно, заставит ФРС поумерить темпы повышения процентных ставок.

"Данные должны продемонстрировать заметное и устойчивое ослабление инфляции, прежде чем руководители центрального банка (США) откажутся от дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики", — считает Барт Мелек из TD Securities.

По итогам недели индекс доллара может прибавить 0,4%.

Укрепление доллара делает золото, номинированное в американской валюте, более дорогим для держателей иных валют.

"Доллар вернулся к жизни… на фоне жесткой риторики ФРС и неоднозначных экономических данных", — отметил Фавад Разакзада, аналитик City Index.

Кроме того, доходность 10-летних казначейских облигаций достигла более чем месячного максимума. Золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, однако повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения золотом, не приносящим гарантированного дохода.

Финансовые рынки теперь ожидают, что процентная ставки ФРС достигнет пика в июле на уровне 5,15%.

Спот-цены на серебро выросли на 0,9%, до 22,18 доллара за унцию, однако они могут продемонстрировать четвертое недельное снижение подряд. Палладий упал в цене на 3,6%, до 1570,50 доллара за унцию.

Российская компания "Норникель" отчиталась о снижении EBITDA в 2022 году на 17% по сравнению с прошлым годом. Компания столкнулась с падением продаж и увеличением операционных расходов.

Между тем платина подорожала на 0,9%, до 962,49 доллара за унцию, однако этот металл нацелен на пятое недельное падение подряд.