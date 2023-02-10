МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ, Елена Лыкова, Иван Таскин. Аналитики инвестиционных компаний и банков ожидают на следующей неделе снижения российского рынка акций и укрепления курса рубля к доллару, юаню и евро, свидетельствуют данные опроса, проведенного РИА Новости. Рубль закончил торги пятницы разнонаправленно к доллару и юаню

В соответствии с консенсус-прогнозом, составленным на основе ожиданий аналитиков, индекс Мосбиржи за неделю снизится почти на 2% до 2217,5 пункта, ожидают эксперты.

Цена на нефть марки Brent немного поднимется – на порядка 70 центов до 86,7 доллара за баррель, курс евро на форексе мало изменится и останется в районе 1,07 доллара, оценивают аналитики.

Курс доллара на следующей неделе снизится на 39 копеек — до 73 рублей, евро — на 1,7 рубля, до 76,75 рубля, юаня — на 14 копеек, до 10,61 рубля, ожидают аналитики.

ДРАЙВЕРЫ РЫНКА

"Мировые рынки остаются под давлением, реализуя сценарий умеренной понижательной коррекции. В фокусе ястребиные заявления отдельных членов Федрезерва США о том, что борьба с инфляцией еще не завершена, а скорее находится в начальной стадии. Это обуславливает риски более высокого значения базовой процентной ставки в текущем году, что усиливает вероятность рецессии экономики во втором полугодии", — говорит Владимир Евстифеев из банка "Зенит".

В свою очередь Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что динамика мирового рынка на предстоящей неделе во многом определится январской ценовой статистикой в США, которая будет опубликована во вторник.

"Сейчас после выхода неожиданно сильных данных по американскому рынку труда у инвесторов усилились опасения более жестких действий ФРС. Тем не менее инфляция в США, вероятно, продолжит замедляться, и выход ценовых данных может способствовать коррекционному росту спроса на рисковые активы", — дополняет он.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова также полагает, что на зарубежных фондовых площадках стоит обратить внимание прежде всего на данные по потребительской и производственной инфляции США за январь. В США также выйдут данные по розничным продажам, промышленному производству, индексу производственной активности ФРБ Филадельфии, числу разрешений на строительство и строительств новых домов, дополняет она.

В отношении нефтяного рынка Кожухова отмечает, что перспектива более ограниченного мирового предложения, появившаяся на фоне заявления вице-премьера России Александра Новака о добровольном сокращении добычи Россией на 500 тысяч баррелей в сутки, может придать сил "быкам" и подтолкнуть котировки Brent выше пиков текущего года в 90 долларов.

"Конъюнктура товарных рынков… может несколько улучшиться ввиду устойчивого спроса со стороны китайской экономики. Brent может вернуться к отметке 90 долларов за баррель. Поддержку нефтяным котировкам способно оказать и объявление о готовности России сократить добычу на 500 тысяч баррелей в сутки с марта", — заключает руководитель отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка Евгений Локтюхов.

ДИНАМИКУ РУБЛЯ ОПРЕДЕЛЯТ ПАРАМЕТРЫ ЭКСПОРТНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ

Валерий Вайсберг из ИК "Регион" не исключает укрепление рубля, так как при новых параметрах налогообложения нефтяной отрасли потребуются дополнительные объемы продажи валюты экспортерами, с учетом, что десятый пакет санкций ЕС предусматривает дополнительные ограничения на импорт в Россию.

Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций" также замечает, что перед приближением налогового периода рубль обычно немного укрепляется – часть компаний, готовясь к платежам конца месяца, начинает заблаговременно конвертировать инвалюту в рубли. Потенциальный краткосрочный разворот доллара в направлении 70-71 рубль.

На рубль на предстоящей неделе продолжит влиять динамика экспортных поступлений РФ, которая сейчас, вероятно, стала более изменчивой по мере адаптации компаний к новым ограничениям, отмечает Григорьев.

Впрочем, эксперт считает, что пока риски роста курса доллар-рубль в сторону 74 рублей за доллар сохраняются. "Отдельно на динамику рубля могут повлиять новости об изменении индикативной цены нефти для расчета налогов, важные для оценки перспектив изменения объемов продаж и покупок валюты в рамках бюджетного правила", — добавляет он.

ДИНАМИКА ИНДЕКСОВ

"Индексы Мосбиржи и РТС на следующей неделе при прочих равных могут продолжить колебания недалеко от текущих значений в условиях сохранения геополитической напряженности. Повышение, как и ранее, вполне может наблюдаться по отдельным эмитентам на корпоративных новостях, в то время как для масштабного роста или снижения понадобятся сильные общерыночные драйверы, которых у рынка все еще нет", — говорит Кожухова. Российский рынок акций немного снизился в пятницу

Георгий Ващенко из Freedom FInance Global на предстоящей неделе ожидает смешанной динамики рынка. "Ориентир по Индексу Мосбиржи: диапазон 2250 пунктов", — оценивает он.

"Российский рынок акций эту неделю провел достаточно безыдейно — попытки индекса Мосбиржи продвинуться к уровню 2300 пунктов пока не увенчались успехом. И ниже 2250 пунктов индекс не идет ввиду сохранения повышательного движения в акциях финансового сектора и появления точечного спроса в нефтегазовом секторе ", — отмечает Локтюхов.

На следующей неделе он ожидает тяготения российского фондового рынка к эмитентам более высокого уровня в сравнении с популярными на этой неделе бумагами второго и третьего эшелонов. По мнению эксперта, новостной фон поддерживает дивидендные ожидания от "фишек", а сам рынок выглядит привлекательным в сценарии постепенной стабилизации ситуации в российской экономике.

ИНТЕРЕСНЫЕ ИСТОРИИ

Локтюхов ожидает сохранения спроса на акции финансового сектора, в первую очередь, акции Сбербанка на фоне ожиданий Минфина о выплате дивидендов банком в размере не менее 50% от чистой прибыли. Также он полагает, что слабый рубль сможет поддержать акции металлургов, в особенности лидеров сталелитейной отрасли. "Фундаментально мы предпочитаем "Северсталь" и ММК, однако НЛМК выглядит технически отстающим и локально может выглядеть лучше", — говорит он.

Также эксперт рекомендует обратить внимание на акции потребительского сектора, где он выделяет бумаги "Магнита", X5 Retail Group и "М.Видео", а также бумаги "Сегежи", выглядящие привлекательно в долгосрочной перспективе на фоне ослабления курса рубля и постепенного восстановления сбыта.

Ващенко в свою очередь считает, что лучше рынка могут торговаться отдельные акции металлургических и нефтегазовых компаний, промышленности и IT сектора.

Бахтин напоминает, что на следующей неделе в США продолжат выходить финансовые результаты компаний в рамках сезона отчетностей. Свои результаты на неделе представят Coca-Cola, Airbnb, Ecolab (вторник), Cisco, Shopify Inc, Kraft Heinz, AIG, Biogen (среда), Daimler (пятница). Среди отечественных компаний финансовые отчеты представят "Яндекс" (15 января), "Юнипро" и "Русгидро" (17 февраля), дополняет эксперт.