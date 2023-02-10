МОСКВА, 10 фев — ПРАЙМ. Стоимость золота в пятницу вечером снижается, в то время как курс доллара растет, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. Цены на золото растут в ожидании данных по инфляции в США

По состоянию на 20.21 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижается на 7,35 доллара, или на 0,38%, до 1 871,25 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевеет на 0,51% — до 22,027 доллара за унцию.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,41%, до 103,64 пункта. Более дорогой доллар сокращает спрос на золото, которое становится менее доступным для покупки в другой валюте.

"Драгоценные металлы оставались не в фаворе: золото болталось в районе 1 860 долларов, а серебро — чуть выше 22,00 долларов, поскольку доходность облигаций росла, а доллар поддерживался. В последние дни доллар ожил и получил поддержку в ответ на "ястребиные" комментарии Федрезерва США и смешанные данные", — сказал агентству MarketWatch рыночный аналитик City Index и Forex.com Фавад Разакзада (Fawad Razaqzada).