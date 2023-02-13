МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Австралийский и новозеландский доллары немного снизились в понедельник, перед выходом данных по инфляции в США, но рост доходности облигаций Австралии оказал им некоторую поддержку, сообщает Reuters.

На момент написания статьи пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,2%, по 0,6909, закончив предыдущую неделю почти без изменений. Склонность Резервного банка Австралии к жесткой политике поддержала пару в условиях укрепления доллара США. Теперь ее поддержка находится на 0,6856, а сопротивление — на 0,7011.

Новозеландский доллар снизился против американской валюты на 0,1%, до 0,6302, а на прошлой неделе пара потеряла 0,4%. Поддержка пары расположена в районе 0,6270, а сопротивление — около 0,6389.

Динамику активов на краткосрочную перспективу могут определить выходящие во вторник данные по инфляции в США, и многое будет зависеть от того, замедлился ли рост потребительских цен в январе.

Срединные прогнозы предполагают рост общего и базового индекса потребительских цен по сравнению с декабрем на 0,4%. Данные могут превысить эти прогнозы, так как на прошлой неделе оценки инфляции потребительских цен за декабрь и ноябрь были пересмотрены в сторону повышения.

"Пара австралийский доллар/доллар США может отреагировать на выходящий во вторник отчет по инфляции в США резкой динамикой, — сказал аналитик Westpac Шон Кэллоу. — Отклонение от срединного прогноза, вероятно, спровоцирует существенное движение доллара США".

По словам аналитика NAB Родриго Катрила, австралийский доллар торгуется устойчиво под разнонаправленным воздействием динамики процентных ставок и отношения инвесторов к риску, причем его поддерживает склонность РБА к жесткой политике и рост экономической активности в Китае.

Картил ожидает, что, выступая в парламенте на этой неделе, управляющий РБА Филип Лоу усилит сигналы о склонности к агрессивному повышению ставок.

На прошлой неделе центральный банк Австралии повысил ключевую ставку до нового десятилетнего максимума 3,35% и неожиданно для рынков просигнализировал о намерении повысить ее как минимум еще дважды. В результате все разговоры о паузе в цикле ужесточения политики РБА прекратились, и инвесторы теперь прогнозируют, что ставка достигнет пика на уровне 4,2%, а не 3,75%, как считали до заседания центрального банка.

В понедельник доходность трехлетних облигаций Австралии выросла на восемь базисных пунктов, до 3,466%, и в результате ее недельный рост составил 40 базисных пунктов.

Доходность 10-летнего долга поднялась в понедельник на 9 базисных пунктов, до 3,801%.