МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.

Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,07%, до 2263,18 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,01%, до 971,84 пункта.