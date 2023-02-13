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2023
https://1prime.ru/Financial_market/20230213/839784601.html
Российский рынок акций открыл торги небольшим ростом
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Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника умеренно повышается, следует из данных Московской биржи. Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,07%, до 2263,18... ПРАЙМ, 13.02.2023
рынки, новости, торги, мосбиржа
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торговой сессии понедельника умеренно повышается, следует из данных Московской биржи.
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск растет на 0,07%, до 2263,18 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,01%, до 971,84 пункта.