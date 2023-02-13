МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций немного усилил рост относительно утренних слабых колебаний, хотя внешний фон остается умеренно негативным, следует из данных Московской биржи. Эксперт рассказал, как землетрясение в Турции отразилось на валютных торгах

Индекс Мосбиржи к 11.24 мск растет на 0,38%, до 2270,07 пункта, долларовый индекс РТС — снижается на 0,02%, до 971,79 пункта. В начале торгов понедельника индекс Мосбиржи максимально поднимался примерно на 0,5%.

При этом внешний новостной и конъюнктурный фонд в целом можно охарактеризовать как в целом негативный. Так, стоимость апрельского фьючерса марки Brent снижается сейчас на 0,93%, до 85,6 доллара за баррель. Фондовые биржи Азии закрыли торги разнонаправленно, фьючерсы на основные американские индексы в данный момент снижаются, а основные европейские индексы открылись ростом.

Кроме того, ЕС готовит 10-й пакет санкций против России. В частности, ранее в понедельник издание Politico со ссылкой на неназванных чиновников и дипломатов указало, что он может включать в себя четыре банка. В десятый пакет санкций ЕС войдут четыре российских банка, сообщили СМИ

В лидерах роста котировок — префы ТГК-2, взлетевшие на 16,5%; вновь заметно дорожают акции Ашинского металлургического завода (АМЗ) — на 10,05%, "Мостотреста" — на 8,89%, бумаги МГТС (префы – на 6,84%, обыкновенные акции – на 3,3%). Акции ВТБ дорожают на 0,32%, расписки TCS – на 0,38%, привилегированные акции Сбербанка – на 0,4%, его обыкновенные акции- на 0,32%.

В то же время акции Росбанка падают в цене на 29%, а банка "Санкт-Петербурга" — на 0,26% после взлета на прошлой неделе. Также заметно дешевеют акции "Русснефти" (-1,26%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Русала" (-0,41%).