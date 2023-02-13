МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на нефть снизились в понедельник в Азии после роста на предыдущей сессии. Как сообщает Reuters, в центре внимания участников рынка находились опасения относительно краткосрочных перспектив спроса, порожденные ремонтно-техническими работами на НПЗ в Азии и США, а также данные США по инфляции, публикация которых состоится во вторник.

По состоянию на 07.15 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent упали на 86 центов, или 1%, до 85,53 доллара за баррель. В пятницу контракты выросли на 2,2%. Фьючерсы на нефть WTI снизились на 89 центов, или 1,1%, до 78,83 доллара за баррель, после укрепления на 2,1% на предыдущей сессии.

"Цены на нефть снижаются, так как трейдеры предполагают ухудшение перспектив спроса на нефть, так как данные по инфляции могут заставить Федеральную резервную систему (ФРС) продолжать ужесточение денежно-кредитной политики намного более агрессивными темпами", — сказал Эдвард Мойя, старший стратег-аналитик OANDA.

Центральный банк США повышает процентные ставки для того, чтобы затормозить инфляцию. Однако участники рынка и аналитики опасаются, что эта мера замедлит экономическую активность и спрос на нефть.

Возобновление поставок азербайджанской нефти из турецкого терминала Джейхан в воскресенье также ослабило опасения относительно предложения, отметила Тина Тэн из CMC Markets.

Терминал был поврежден из-за разрушительных землетрясений, произошедших в Турции в Сирии на прошлой неделе. Он используется для хранения и погрузки нефти, поставляемой по трубопроводам из Азербайджана и Ирака.

Цены на нефть выросли в пятницу после того, как Россия, третий крупнейший производитель нефти в мире, объявила о сокращении добычи в марте на 500 000 баррелей в день, или на 5% от общего объема производства нефти в стране. Это решение связано с санкциями стран Запада в отношении российских нефти и нефтепродуктов.

По итогам прошлой недели котировки Brent и WTI выросли более чем на 8% на фоне оптимизма по поводу восстановления спроса в Китае после снятия карантинных ограничений.

Восстановление спроса на нефть в Китае привело к сокращению экспорта бензина из страны в феврале, однако объемы экспорта дизельного топлива остаются выше 2 млн тонн.

Сократив добычу на 500 000 баррелей в день, Россия начнет соблюдать свою квоту в рамках сделки ОПЕК+, так как в настоящее время Москва ее превышает, говорит Стефано Грассо, главный портфельный менеджер 8VantEdge.

Альянс ОПЕК+ в октябре договорился сократить совокупное производства нефти на 2 млн баррелей в день, что эквивалентно примерно 2% мирового спроса.

Цены на нефть могут возобновить ралли к 100 долларам за баррель позже в этом году на фоне восстановления спроса в Китае и ограниченных из-за нехватки инвестиций темпов роста предложения, сообщили Reuters источники в ОПЕК.