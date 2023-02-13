МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на медь на LME в понедельник выросли, но оставались вблизи недельного минимума, так как участники рынка сохраняют осторожность в преддверии выхода данных США по инфляции, передает Reuters.

Около 06.46 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME прибавили 0,2%, до 8876 долларов за тонну. Ранее в ходе сессии контракты опустились до самого низкого за неделю уровня 8817 долларов. Котировки меди снижались по итогам трех недель подряд.

В течение недели медь торговалась в пределах диапазона 8800-9000 долларов, находясь под влиянием ожиданий восстановления спроса в Китае и укрепления доллара вследствие повышения процентных ставок Федеральной резервной системы (ФРС) США.

Доллар приблизился к самому высокому за пять недель уровню против других основных валют, чему способствовало укрепление ожиданий относительно более длительного периода ужесточения политики ФРС перед выходом ключевого отчета по инфляции во вторник.

Цветные металлы становятся более дорогими для держателей иных валют, когда доллар укрепляется.

"На рынке металлов царит затишье, данные по инфляции придадут импульс торгам", — отметил один из трейдеров.

Поддержку ценам на цветные металлы оказал более сильный, чем ожидалось, рост новых заимствований в Китае в январе до рекордных 4,9 трлн юаней. Центральный банк страны предпринимает меры по стимулированию экономики после отмены жестких антиковидных мер. Китай является крупнейшим в мире потребителем металлов.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,4%, до 2451 долларов за тонну, восстановившись от месячного минимума, достигнутого на предыдущей сессии. Цинк торговался почти без изменений, по 3043 доллара за тонну. Запасы цинка на складах LME достигли до 26 250 тонн впервые с 3 июня.

Олово на LME подешевело на 0,4%, до 27 235 долларов, а свинец подорожал на 0,4%, до 2086,50 доллара.