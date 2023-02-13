МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В понедельник котировки фьючерсов на природный газ в Европе упали до почти 4-недельного минимума, поскольку рынок все больше уверен в стабильности энергогенерации до конца зимнего сезона, сообщило агентство Reuters.

Цены потеряли около 4,5%, после чего смогли восстановить часть утраченных позиций. Швеция понизила риск отключения электроэнергии до "низкого" с "реального", поскольку пик энергетического кризиса в регионе, судя по всему, позади, по крайне мере в этом сезоне.

Власти Европы опасались вынужденного ограничения в подаче электроэнергии, а также блэкаутов, однако их страхи не оправдались благодаря сочетанию ряда факторов. Среди них — умеренная погода, ослабившая спрос на отопление помещений, а также активный импорт сжиженного природного газа (СПГ), призванный заместить недостающие поставки трубопроводного газа из России. Уровень запасов в газохранилищах сейчас превышает привычные показатели для этого времени года.

Кроме того, во Франции возобновлена работа нескольких ядерных реакторов после затянувшихся регламентных работ. Включение в сеть ядерного реактора Emsland в Германии незадолго до планировавшегося в апреле закрытия и запуск атомной электростанции в Словакии также играют на руку Европе, отметил один из швейцарских трейдеров из Axpo Solutions AG.

Компания Freeport частично возобновила поставки сжиженного природного газа (СПГ) из терминала в Техасе. Однако до полного возобновления работы терминала еще далеко.

Около 07.57 по Гринвичу ближайшие фьючерсы на газ с поставкой из терминала TTF торговались с понижением на 2,9%, по 52,38 евро за мегаватт-час.