МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В понедельник котировки золота снижаются ввиду укрепления доллара. Однако торги проходят в узком диапазоне, поскольку трейдеры сдерживают активность, корректируя позиции в преддверии выхода на этой неделе данных США по инфляции, которые могут повлиять на денежно-кредитную политику Федеральной резервной системы (ФРС), сообщает Rueters.

Около 09.06 по Гринвичу золото на рынке спот упало на 0,3%, до 1859,86 доллара за унцию. Фьючерсы на золото снизились на 0,1%, до 1873,60 доллара.

"Похоже, (участники) рынка золота воздерживаются от активных торгов в преддверии выхода важных данных США по инфляции", — считает Тина Тэн, старший рыночный аналитик Exinity.

"Очередное свидетельство устойчиво высокой инфляции должно привести к дальнейшей утрате позиций, завоеванных ценами на золото с начала года", — считает аналитик. Если же инфляция вскоре замедлится, это позволит ФРС поумерить повышение процентных ставок, и у котировок золота появится больше шансов на рост к 2000 долларов, добавляет Тэн.

Ожидается, что индекс потребительских цен (CPI) США в январе вырос на 0,4% по сравнению с декабрем. Потребительские цены в США в декабре выросли, а не упали, как сообщалось ранее, согласно опубликованным в пятницу пересмотренным данным. Январский CPI будет опубликован во вторник.

Участники рынка ожидают, что ключевая процентная ставка ФРС в июле достигнет пикового уровня 5,193%.

"Центральные банки, вероятно, продолжат активно приобретать золото, хотя темпы покупок могут снизиться с рекордных максимумов", — отметили в ANZ.

Серебро на рынке спот упало в цене на 0,4%, до 21,90 доллара за унцию, а платина снизилась на 0,7%, до 937,69 доллара. Палладий прибавил 0,2% и торговался по 1545,88 доллара.