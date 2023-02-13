Закрытие Стамбульской фондовой биржи могут продлить, пишут СМИ
Bloomberg: закрытие Стамбульской фондовой биржи в связи с землетрясениями могут продлить
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МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Приостановка торгов на Стамбульской фондовой бирже (Borsa Istanbul) в связи с землетрясением может быть продлена, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
"Турецкие официальные лица рассматривают продление закрытия фондовый биржи Стамбула после среды…. Рыночные регуляторы могут отложить восстановление торгов после первоначально объявленного 15 февраля", — сообщили агентству два источника.
Окончательного решения при этом пока не принято, отметили источники, которые отказались давать дополнительные детали о том, какие варианты обсуждаются.
Биржа Стамбула 8 февраля временно приостановила торги, затем закрытие было продлено до вечера 14 февраля, при этом совершенные в день закрытия сделки были аннулированы.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.