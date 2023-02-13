МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Приостановка торгов на Стамбульской фондовой бирже (Borsa Istanbul) в связи с землетрясением может быть продлена, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники. На Санкт-Петербургской бирже стартовали первые торги углем

"Турецкие официальные лица рассматривают продление закрытия фондовый биржи Стамбула после среды…. Рыночные регуляторы могут отложить восстановление торгов после первоначально объявленного 15 февраля", — сообщили агентству два источника.

Окончательного решения при этом пока не принято, отметили источники, которые отказались давать дополнительные детали о том, какие варианты обсуждаются.

Биржа Стамбула 8 февраля временно приостановила торги, затем закрытие было продлено до вечера 14 февраля, при этом совершенные в день закрытия сделки были аннулированы.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек. Подземные толчки ощущались в десяти провинциях страны и соседних государствах, включая Сирию.