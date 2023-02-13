МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цены на алюминий в понедельник упали до 5-недельных минимумов, сообщило агентство Reuters. Настрой инвесторов ухудшился на фоне увеличения запасов этого металла на складах LME. Медь получает поддержку после выхода данных, указавших на рост нового банковского кредитования в Китае.

На момент написания статьи трехмесячные фьючерсы на алюминий на LME упали в цене на 1%, до 2416 долларов за тонну. Ранее в понедельник котировки опускались до 2410 долларов, минимума с 10 января. Медь торгуется с небольшим повышением, по 8859 долларов за тонну.

"Инвесторы продают алюминий из-за роста запасов, в то время как позитивные экономические данные Китая оказывают поддержку меди", — отметил один из трейдеров на рынке металлов.

В среду произойдет экспирация фьючерсов на LME, и поэтому волатильность может возрасти, отмечают трейдеры.

Объем запасов алюминия на складах LME c 6 февраля вырос почти вдвое и сейчас составляет 576 775 тонн. Увеличение запасов способствует ослаблению опасений относительно нехватки предложения на LME.

Запасы алюминия на складах Шанхайской фьючерсной биржи (SHFE) составляют 268 964 тонны. С конца декабря их объем подскочил примерно на 180%, что, по словам аналитиков, отражает снижение спроса в Китае, который является крупнейшим потребителем этого металла.

Однако резкое увеличение банковского кредитования в Китае в январе (объем новых кредитов составил рекордные 4,9 трлн юаней) указывает на стремление центрального банка страны перезапустить рост экономики после отмены антиковидных ограничений, и это плюс, отметили трейдеры.

"Это позитивный фактор, но потребуется время для того, чтобы его влияние проявилось, — сказал один из трейдеров. — Тем временем макроэкономические факторы продолжают играть важную роль".

Он подразумевает действия Федеральной резервной системы (ФРС) США и ее решения по процентным ставкам, которые определяют динамику доллара. Во вторник будут опубликованы данные США по инфляции, которые прояснят перспективы денежно-кредитной политики.

Укрепление доллара обычно негативно отражается на котировках металлов, которые становятся менее доступными для держателей иных валют.

Рост запасов цинка на складах LME поумерил опасения относительно доступности этого металла, и премия на физическом рынке цинка по сравнению с трехмесячными фьючерсами снизилась.

Трехмесячные фьючерсы на цинк упали в цене на 1,1%, до 3009 долларов за тонну.

Свинец подорожал на 0,8%, до 2095 долларов, олово прибавило 0,1%, до 27 375 долларов, а никель подешевел на 3,6%, до 26 790 долларов.