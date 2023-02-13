МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Доллар США в понедельник проверяет на прочность максимум за пять недель против корзины других основных валют. Более всего он укрепился против чутко реагирующей на разницу в процентных ставках японской иены, сообщило агентство Reuters. Инвесторы ожидают, что Федеральная резервная система США будет дольше проводить жесткую денежно-кредитную политику, и эти ожидания подтолкнули доходность американских гособлигаций вверх.

Главным событием этой недели станет выход во вторник данных по потребительским ценам в США, которые могут повлиять на оценку инвесторами действий центрального банка.

В ходе торгов в понедельник пара доллар/иена поднималась на 1,0%, до 132,76, что является максимумом с 6 января.

Пара евро/доллар на азиатских торгах опускалась до одномесячного минимума 1,0656, а на момент написания статьи торговалась с повышением на 0,15%, по 1,0693.

Пара британский фунт/доллар торговалась с повышением на 0,3%, по 1,2096, оставаясь недалеко от достигнутого на прошлой неделе одномесячного минимума 1,1961.

Индекс доллара, отслеживающих динамику американской валюты против шести других основных валют находился на отметке 103,55, не изменившись от уровня закрытия предыдущего дня. В ходе торгов он приближался к достигнутому на прошлой неделе одномесячному максимуму 103,9.

Рост доходности гособлигаций США был ключевым драйвером ослабления иены. Доходность 10-летних казначейских бумаг поднялась до нового шестинедельного максимума 3,755%, тогда как доходность двухлетних облигаций выросла до самого высокого уровня с конца ноября 4,543%.

"Давление со стороны роста доходности американских гособлигаций, вероятно, является причиной снижения ослабшей иены, вновь поднявшей пару доллар/иена выше 132,00 после сильной волатильности прошлой недели, спровоцированной информацией о том, что склонный к мягкой политике Амамия не будет номинирован на пост главы Банка Японии вместо Куроды, чьи полномочия истекают в апреле", — отметил Джон Харди, валютный стратег-аналитик Saxo Bank.

Иена сильно упала в прошлом году, опустившись до 32-летнего минимума 151,94 за доллар США, поскольку ФРС повышала процентные ставки в то время, как Банк Японии удерживал их около нуля.

В этом году иена восстановила часть утраченных ранее позиций на представлениях о том, что в США ставки близки к своему пику, а Банк Японии готовится отказаться от сверхмягкой политики. Теперь больше похоже, что оба события произойдут позднее, чем ожидали рынки.

В пятницу стало известно о том, что новым управляющим Банка Японии станет бывший член его правления Кадзуо Уэда. В вышедшем в тот же день интервью он сказал, что банку следует продолжить проводить крайне мягкую политику.

"Рынки начинают понимать, что новый управляющий не будет склонен к столь жесткой политике, как они предполагали", — говорит аналитик Nomura Нака Мацудзава.

Намного превысившие прогноз данные по занятости, которые вышли в начале февраля, указали на силу в американской экономики, следовательно, на меньшую, чем ожидалось, опасность продолжительного удержания процентных ставок на высоких уровнях.

"Данные по потребительской инфляции в США станут одним из важнейших событий последнего времени, — отмечают аналитики Barclays. — Доллар рос благодаря… силе рынка труда в США, но эта тенденция должна быть подтверждена во вторник".

Рынки учитывают в котировках достижение пика ключевой ставки ФРС на уровне чуть ниже 5,2% в июле. Сейчас ставка находится в диапазоне 4,5%-4,75%. При этом надежды на то, что ФРС перейдет к понижению ставки в конце этого года, в значительной степени ослабли.

Швейцарский франк укрепился после выхода превысивших ожидания данных по инфляции в Швейцарии. Пара доллар/франк опускалась до 0,9213.