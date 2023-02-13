МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Российский рынок акций в основную сессию понедельника повысился по индексу Мосбиржи на 0,12%, следует из данных Московской биржи. Еврокомиссия допустила новый скачок цен на газ

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основной торговой сессии вырос на 0,12%, до 2264,27 пункта, долларовый РТС снизился на 0,63%, до 965,86 пункта. Разнонаправленная динамика индексов объясняется ростом курса доллара на 0,63%, до 73,85 рубля.