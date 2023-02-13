МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Цена на золото снижается в понедельник вечером, инвесторы находятся в ожидании статистики о потребительских ценах в США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Евро на Мосбирже поднялся выше 79 рублей впервые с апреля 2022 года

По состоянию на 18.47 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 6,7 доллара, или на 0,36%, до 1867,8 доллара за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,48% — до 21,968 доллара за унцию.

Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года.

"Сейчас инвесторы в золото будут надеяться на то, что данные об инфляции в США, которые будут опубликованы на этой неделе, окажутся приятным сюрпризом и вновь дадут американскому центробанку возможность для паузы в повышении (учетной ставки — ред.)", — прокомментировал порталу MarketWatch рыночный аналитик Kinesis Money Руперт Роулинг (Rupert Rowling).

Следующее заседание Федрезерва США пройдет 21-22 марта. По данным CME Group, 90% аналитиков ждут повышения ставки регулятора на 25 базисных пунктов, до 4,75-5%.