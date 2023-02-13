МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. В понедельник цены на природный газ в США потеряли примерно 3% на фоне увеличения добычи, сообщило агентство Reuters. Кроме того, метеорологи прогнозируют менее холодную погоду и более низкий спрос на отопление, чем ожидалось ранее, в следующие две недели.

В 16.30 по Гринвичу мартовские фьючерсы на природный газ снизились в цене на 7 центов, или 2,8%, до 2,444 доллара за млн БТЕ. По итогам торгов 8 февраля контракты закрылись на 25-месячном минимуме 2,396 доллара.

По прогнозам метеорологов, до 28 февраля температуры воздуха будут превышать климатическую норму, за исключением похолодания в периоды 17-18 февраля и 23-25 февраля.

Спрос на газ в США, включая экспорт, на следующей неделе может вырасти до 122,6 млрд кубических футов в день против 119,2 млрд кубических футов в день из-за мягкой погоды, согласно оценкам Refinitiv.