МОСКВА, 13 фев — ПРАЙМ. Основные европейские фондовые индексы выросли по итогам торгов понедельника на ожиданиях замедления инфляции в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,83% — до 7 947,6 пункта, французский CAC 40 — на 1,11%, до 7 208,59 пункта, немецкий DAX — на 0,58%, до 15 397,34 пункта.

Европейские рынки начали неделю ростом, оптимизм инвесторов поддерживают ожидания замедления инфляции в мире. В частности, на этой неделе трейдеры будут оценивать статистики о потребительских ценах в США и Великобритании.

Согласно прогнозам аналитиков, опрошенных порталом DailyFX, годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Таким образом, показатель может опуститься до самого низкого значения со второй половины 2021 года. А годовая инфляция в Великобритании, полагают аналитики, замедлилась в январе до 10,2% с 10,5% в декабре.

"Ожидается, что отчеты из США и Великобритании, которые выйдут завтра и в среду соответственно, покажут небольшое замедление инфляции", — сказал агентству Франс Пресс инвестиционный директор AJ Bell Расс Маулд (Russ Mould).