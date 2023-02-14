МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цена на медь во вторник слабо колеблется, не показывая ярко выраженной динамики, следует из данных торгов. При этом курс доллара снижается перед статистикой по инфляции в США. Золото подорожало на ослаблении доллара перед выходом статистики в США

По состоянию на 8.00 мск мартовский фьючерс на медь на бирже Comex дорожал на 0,04% — до 4,0623 доллара за фунт (около 0,45 килограмма). Минутами ранее фьючерс столь же символически дешевел.

На Лондонской бирже металлов (LME) по итогам торгов понедельника стоимость тонны меди с поставкой через три месяца выросла на 0,91%, до 8 938 долларов, алюминия — снизилась на 1,15%, до 2 412,5 доллара, цинка — поднялась на 1,81%, до 3 097,5 доллара.

Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,2%, до 103,14 пункта. Ослабление доллара делает сырьевые товары, в том числе медь, более доступными для покупки в другой валюте.

Важным событием недели является статистика по инфляции в США, которая выйдет позднее во вторник. Аналитики предполагают, что годовая инфляция в январе замедлилась до 6,2% с 6,5% месяцем ранее. Статистика может отразиться на курсе доллара, к которому чувствительны сырьевые товары.