МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Во вторник, перед выходом данных по инфляции в американской экономике, доллар США снизился против других основных валют, а японская иена укрепилась после назначения на пост управляющего Банка Японии Кадзуо Уэды, сообщает Reuters.

Участники рынка ждут выхода индекса потребительских цен (CPI) в США. По прогнозу попрошенных Reuters аналитиков, в январе по сравнению с декабрем общий CPI вырос на 0,5% после снижения 0,1% в декабре.

На момент написания статьи индекс доллара снизился от уровня закрытия понедельника на 0,107%, до 103,09, а на предыдущей сессии он потерял 0,34%. С начала февраля индекс вырос на 1%, но по-прежнему далек от максимума за 20 лет 114,78, достигнутого в сентябре, когда ФРС агрессивно повышала процентные ставки.

На заседании в феврале ФРС подняла ключевую ставку на 25 базисных пунктов и объявила, что прошла поворотный пункт в борьбе с инфляцией.

По словам аналитика Bank of Singapore Мох Сионг Сима, во вторник валютный рынок работает малоактивно, ожидая данных по инфляции в США.

Рынки учитываю в котировках достижение ставкой ФРС пика на уровне около 5,2% в июле и ее понижение до 4,9% к концу года. Ранее инвесторы прогнозировали более существенное понижение в этом году.

На прошлой неделе председатель ФРС Джером Пауэлл повторил, что дезинфляция уже началась. Теперь инвесторы изучат отчет по инфляции, чтобы спрогнозировать направление движения цен.

Старший экономист Commonwealth Bank of Australia Кристина Клифтон сказала, что наблюдаются первые признаки охлаждения инфляции в США, но рост цен в сфере услуг, сильно связанный с повышением оплаты труда, не подает признаков замедления.

"Рынок труда сохраняет силу, и зарплаты быстро растут, поэтому существует риск более высоких, чем ожидается, данных по базовой инфляции", — сказала она.

На момент написания статьи пара евро/доллар США торговалась с ростом на 0,14%, по 1,0735, а на предыдущей сессии она поднялась на 0,435%.

Британский фунт вырос против доллара США на 0,10%, до 1,2147, после роста на 0,68% в понедельник.

Пара австралийский доллар/доллар США поднялась на 0,10%, до 0,697, а новозеландский доллар снизился против американской валюты на 0,06%, до 0,635.

Правительство Японии выдвинуло на пост управляющего центрального банка Казуо Уэду. Инвесторы сочили, что его назначение может стать прелюдией к отмене управления кривой доходности.

Ранее Уэда был членом правления Банка Японии, а теперь преподает в университете. Он считается экспертом по денежно-кредитной политике, но ранее не рассматривался как один из кандидатов на пост главы центрального банка.

По мнению аналитика National Australia Bank Родриго Катрила, выдвижение Уэды — разумный выбор, так как он не безусловно склонен к сверхмягкой политике и как "человек со стороны" сможет позволить себе больше гибкости. В понедельник японская валюта потеряла относительно доллара 0,7%.

В прошлом году пара доллар/иена резко достигла максимума за 32 года в результате повышения процентных ставок в США, в то время как в Японии ставки оставались около нуля. Позднее она потеряла часть завоеваний на фоне вероятности паузы в цикле ужесточения денежно-кредитной политики в США и усиления ожиданий отхода Банка Японии от крайне мягкой политики.

Вышедшие во вторник данные показали, что в 4-м квартале прошлого года японская экономика избежала рецессии, но ее рост оказался гораздо прогноза в результате сокращения инвестиций компаний. Это означает, что отказ от стимулирования будет для Банка Японии проблематичным.

"Мы считаем, что в этом году умеренное восстановление экономики продолжится, но вышедшие сегодня данные подтвердили мнение центрального банка, согласно которому восстановление остается хрупким, что требует мягкой денежно-кредитной политики, — написали клиентам экономисты ING. — Новому управляющему Банка Японии будет трудно начать нормализацию политики".