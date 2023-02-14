МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на медь во вторник выросли, так как ослабление доллара США сделало цветные металлы более привлекательными для держателей иных валют, передает Reuters.

Около 06.21 по Гринвичу трехмесячные фьючерсы на медь на LME повысились на 0,3%, до 8962 долларов за тонну.

Доллар снизился, тогда как инвесторы ожидают выхода данных США по инфляции позднее во вторник. Участники рынка отмечают некоторые признаки замедления темпов роста цен в США.

"Сырьевые рынки с нетерпением ожидают публикации индекса потребительских цен (CPI) США во вторник, так как он позволит оценить, как много усилий еще должна приложить Федеральная резервная система (ФРС), чтобы одержать победу над инфляцией", — отметили аналитики ING.

В компании Freeport-McMoRan Inc снизили прогноз продаж меди на 1-й квартал 2023 года, так как проливные дожди и оползни привели к остановке работы на месторождении Grasberg в Индонезии на выходных. Едва ли работы будут возобновлены до конца месяца.

И все же быки на рынке меди по-прежнему сохраняют осторожность, учитывая вялое восстановление спроса в Китае.

"По окончании праздничного периода потребительская активность в регионе остается слабой. Меры стимулирования не осуществляются, настроения потребителей негативны, а склонность к потреблению незначительная", — говорится в отчете Sucden Financial.

"На рынке металлов наблюдается контанго, премии низкие, как и потребление", — добавляют в Sucden Financial.

Алюминий на LME вырос в цене на 0,8%, до 2432,50 доллара за тонну, свинец прибавил 0,6%, до 2108,50 доллара за тонну, а олово подешевело на 1,7%, до 27 055 долларов.