МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Работа Стамбульской фондовой биржи (Borsa Istanbul) может быть возобновлена уже в среду, пишет агентство Блумберг со ссылкой на источник. "СПБ биржа" увеличит число бумаг, торгующихся с десяти утра, с 16 февраля

"Турция планирует возобновить торги на Borsa Istanbul в среду", — пишет агентство со ссылкой на неназванное официальное лицо. Также источник отметил, что власти принимают ряд мер для поддержки турецких акций после возобновления торгов, включая освобождение от налогов при выкупе акций.

Биржа Стамбула 8 февраля временно приостановила торги, затем закрытие было продлено до вечера 14 февраля, при этом совершенные в день закрытия сделки были аннулированы. В понедельник агентство сообщало, что приостановка работы биржи может быть продлена.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 с разницей в более чем 9 часов произошли 6 февраля на юго-востоке Турции. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, они стали самыми сильными с 1939 года, он назвал их "катастрофой века". По последним данным, погибли более 31 тысячи человек.