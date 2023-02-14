МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на золото растут во вторник на фоне ослабления доллара США. Как сообщает Reuters, инвесторы ожидают публикации данных США по инфляции, которые могут повлиять на перспективы денежно-кредитной политики Федеральной резервной системы (ФРС).

По состоянию на 06.45 по Гринвичу золото на рынке спот подорожало на 0,5%, до 1861,93 доллара за унцию. На предыдущей сессии котировки упали до самого низкого уровня с начала января. Фьючерсы на золото на COMEX выросли на 0,4%, до 1870,60 доллара.

Цены на золото чутко реагируют на изменение процентных ставок, так как в случае их повышения увеличиваются альтернативные издержки владения этим металлом.

"Если дезинфляционный тренд в США начнет подавать признаки замедления (пусть даже временного), то осторожность, вызванная жесткой позицией ФРС, может негативно отразиться на склонности инвесторов к риску и котировках золота, а доллар получит дополнительную поддержку", — сказал стратег-аналитик OCBC Кристофер Вонг.

Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что индекс потребительских цен (CPI) США в январе вырос на 0,5% по сравнению с декабрем.

Если показатель окажется ниже прогнозов, то ФРС сможет позволить себе замедлить темпы повышения ставок, и это "будет означать ослабление доллара и восстановление котировок золота", добавил Вонг.

Некоторые представители ФРС недавно заявили о необходимости дальнейшего повышения процентных ставок для возвращения инфляции к целевому уровню 2%.

Участники рынков ожидают, что в июле ключевая ставка ФРС достигнет пикового уровня 5,188% против текущего диапазона 4,5%-4,75%.

"Трейдеры на рынке золота пытаются предугадать следующий шаг ФРС, учитывая признаки того, что центральному банку, вероятно, придется придерживаться жесткой политики в течение более длительного времени", — полагают аналитики ANZ.

"Тем не менее мы ожидаем сохранения нисходящего тренда доллара до конца года, что будет оказывать повышательное давление на цены на золото", — добавляют они.

Индекс доллара снизился на 0,2%, что сделало золото более привлекательным для держателей иных валют.

Серебро на рынке спот торговалось почти без изменений, по 21,97 доллара за унцию, платина прибавила 0,1%, до 954,76 доллара, тогда как палладий вырос на 0,2%, до 1569,07 доллара.