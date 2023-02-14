МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на золото во вторник растут на фоне ослабления доллара США. Как сообщает Reuters, инвесторы корректируют позиции перед выходом данных по инфляции в США, которые могут повлиять на дальнейшую траекторию процентной ставки Федеральной резервной системы (ФРС).

Около 09.33 по Гринвичу спот-цены на золото выросли на 0,5%, до 1861,91 доллара за унцию. В понедельник цены опускались до минимума с начала января.

Фьючерсы на золото на COMEX торговались с повышением на 0,4%, по 1870,50 доллара за унцию.

"Цены на золото совершают умеренный отскок с месячных минимумов, поскольку доходность казначейских облигаций и доллар снижаются перед публикацией индекса потребительских цен (CPI) США за январь", — отметил Майкл Хьюсон, аналитик CMC Markets.

Если CPI укажет на сохраняющуюся высокую инфляцию, тогда золото может продолжить снижение, добавил он.

CPI США за январь будет опубликован во вторник, в 13.30 по Гринвичу. Экономисты, опрошенные Reuters, ожидают, что индекс вырос на 0,5% по сравнению с декабрем.

Индекс доллара потерял 0,3%, делая золото, номинированное в американской валюте, более доступным для держателей других валют. Доходность 10-летних казначейских облигаций снижается вторую сессию подряд.

Если инфляция останется высокой, ФРС может продолжить придерживаться жесткой риторики, говорит Навнит Дамани из Motilal Oswal Financial Services.

Хотя золото считается активом, хеджирующим риски инфляции, повышение процентных ставок увеличивает альтернативные издержки владения этим металлом, не приносящим гарантированного дохода.

Член совета управляющих ФРС Мишель Боуман в понедельник заявила, что центральному банку придется и дальше повышать процентные ставки, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню.

Рынки ожидают, что процентная ставка ФРС достигнет пика в июле на уровне 5,188% против текущего диапазона 4,5-4,75%.

Между тем спот-цены на серебро снизились на 0,6%, до 21,85 доллара за унцию, платина подешевела на 0,2%, до 951,81 доллара за унцию, в то время как палладий торговался с понижением на 1%, по 1551,33 доллара за унцию.