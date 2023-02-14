МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Во вторник фьючерсы на пшеницу в Чикаго торгуются без особых изменений, колеблясь вблизи 6-недельного максимума, поскольку рынок продолжает пристально следить за перспективами экспорта сельхозпродукции из Причерноморья, передает Reuters.

Кукуруза также торгуется у флэтовой линии после ралли, которое наблюдалось также на рынке пшеницы днем ранее. Соя дешевеет, поскольку котировки соевого шрота снижаются после роста в понедельник в район 9-летнего пика на фоне засухи в Аргентине.

Динамика цен ограничена, так как котировки уперлись в сопротивление на графике, в то время как инвесторы ждут данных США по инфляции во вторник, способных пролить свет на перспективы денежно-кредитной политики ФРС.

В 11.33 по Гринвичу наиболее активно торгующиеся фьючерсы на пшеницу на CBOT снизились в цене на 0,06%, до 7,91 1/2 доллара за бушель.

Ранее котировки достигли максимума с 30 декабря на отметке 7,96 1/2 доллара, превзойдя предыдущий 6-недельный максимум понедельника, но оставаясь ниже психологически важного уровня 8 долларов.

Мартовские фьючерсы на мукомольную пшеницу на бирже Euronext ранее достигли нового 30-дневного максимума 300,25 евро, пробив вверх важный уровень 300 евро.

Фьючерсы на кукурузу на CBOT выросли в цене на 0,1%, до 6,85 3/4 доллара за бушель, ранее поднявшись до почти 2-недельного максимума понедельника.

Соя снизилась в цене на 0,4%, до 15,37 1/4 доллара за бушель на фоне падения котировок соевого шрота.

Трейдеры также принимают во внимание осадки в Бразилии, которые замедлили начало сбора урожая сои и сев второго урожая кукурузы.