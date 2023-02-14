МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок в настоящее время на 80% определяется поведением физических лиц, став тем самым более эмоциональным, рассказала журналистам генеральный директор УК "Альфа-капитал" Ирина Кривошеева. Назван долгосрочный диапазон курса рубля

По ее словам, фондовый рынок в 2022 году существенно изменился, столкнувшись с тремя системно значимыми факторами: усиление западных санкций, заморозка активов и уход нерезидентов из недружественных стран. Эти события привели к глобальной трансформации инфраструктуры рынка, отметила она.

Обороты по акциям на Московской бирже сократились более чем в три-четыре раза, на "СПБ бирже" также значительно сократился оборот торговли иностранными акциями, напомнила Кривошеева.

"Фактически ликвидность ушла, иностранцы ушли, рынок наш на 80% сейчас определяется поведением российских физических лиц. Все это в условиях, когда еще информация у нас не полностью доступна, отчетность не размещается. То есть, рынок в принципе стал более эмоциональным, более определяемым физическими лицами", — сказала она.

"Здесь, конечно, как правильно вести себя и построить работу профессиональным управляющим — это задача и новые вопросы текущего времени", — добавила она.