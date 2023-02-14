МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Российский фондовый рынок может получить до 550 миллиардов рублей новой ликвидности за счет дивидендных выплат в 2023 году, сказал журналистам руководитель дирекции по работе с акциями УК "Альфа-Капитал" Эдуард Харин. "СПБ биржа" увеличит число бумаг, торгующихся с десяти утра, с 16 февраля

"Сейчас даже небольшие инъекции денег создают очень серьезный рост на российском рынке (акций — ред.). По нашему мнению, 550 миллиардов рублей дивидендов могут быть выплачены компаниями, а их часть, соответственно, может быть реинвестирована. Другим триггером для роста могут быть обратные выкупы акций компаниями", — заявил Харин.

В презентации к выступлению эксперта при этом уточняется, что объем обратного выкупа акций может составить порядка 100-150 миллиардов рублей. Иными источниками ликвидности для российского фондового рынка, согласно данным презентации, могут стать вывод денежных средств с депозитов на рынок акций в объеме от 0,5 до 1 триллиона рублей, а также переход денежных средств, вложенных в депозитарные расписки, в отечественные акции в объеме до 500 миллиардов рублей.

Таким образом, совокупный объем новой ликвидности на российском фондовом рынке может дойти до 2 триллионов рублей, однако эксперт дополнил, что наиболее вероятным сценарием является именно реинвестирование дивидендов в 2023 году, а другие источники ликвидности с меньшей долей вероятности окажут поддержку отечественному фондовому рынку.

Другим значимым источником ликвидности на российском рынке Харин считает возможную разблокировку иностранных ценных бумаг, заблокированных в НРД. Их совокупная стоимость, согласно оценке ЦБ, составляет около 6 триллионов рублей.

"Если она (разблокировка активов — ред.) случится, то надо просто бежать и покупать российский рынок акций в том числе, даже если на рынок придет лишь 10% этих средств, то рынок просто "порвется", — заключил эксперт.