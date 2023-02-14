МОСКВА, 14 фев — ПРАЙМ. Цены на золото незначительно снижаются во вторник вечером после выхода отчета о потребительских ценах в США за январь, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.25 мск цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,5 доллара, или на 0,03%, до 1863 долларов за тройскую унцию. Мартовский фьючерс на серебро дешевел на 0,75% — до 21,688 доллара за унцию.

Годовая инфляция в США по итогам января замедлилась до 6,4% с 6,5% месяцем ранее. Аналитики прогнозировали показатель на уровне 6,2%. В месячном выражении потребительские цены в январе выросли на 0,5%.

Как прокомментировал агентству MarketWatch портфельный менеджер Granite Shares Джефф Клирмэн (Jeff Klearman), несмотря на меньшие темпы замедления инфляции, Федеральная резервная система (ФРС) США, вероятнее всего, не будет значительно ужесточать свою монетарную политику.

"Отражая настроения инвесторов, ФРС, хоть и не изменит политику заметно, не будет действовать очевидно агрессивно", — сказал Клирмэн.